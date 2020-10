Coronavirus, focolaio in una casa di riposo a Palermo: 16 positivi

Un focolaio Covid in una casa di riposo a Palermo. Su 28 assistiti 16 sono stati trovati positivi dopo aver effettuato i tamponi rapidi. Tre anziani sono stati ricoverati.

Ieri nella Rsa sono arrivati i carabinieri del Nas e i tecnici dell’Asp che hanno eseguito i controlli sulla struttura. Sono in corso accertamenti e verifiche e il rispetto delle norme anticovid.

Intanto, in città continuano ad essere chiusi e sanificati diversi uffici a causa di dipendenti positivi. Sono state chiuse al pubblico la postazione decentrata del comune di Palermo di piazza Marina e Noce-Malaspina di via Generale Sirtori. È stata anche avviata la sanificazione e ciò per due casi di positività al covid nei locali.

