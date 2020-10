Coronavirus, dipendente sospetto positivo: chiusi alcuni punti vendita di Spinnato

Dopo la sospetta positività di un dipendente chiudono momentaneamente per sanificazione e in attesa di eventuali esami i tre punti vendita di Spinnato in via Principe di Belmonte.

Un cartello ha avvertito la clientela che "in via precauzionale a causa di una presunta positività al covid-19 di un nostro collaboratore, per garantire la sicurezza di tutti i nostri clienti abbiamo deciso di chiudere temporaneamente i nostri locali in via Principe di Belmonte".

