Commemorazione dei defunti a Palermo, le regole per accedere ai cimiteri

Nuove regole per l'accesso nei cimiteri di Palermo in occasione della Commemorazione dei Defunti. Il sindaco Leoluca Orlando, per evitare assembramenti, ne ha disposto l'apertura anche nei giorni antecedenti. La Reset, da giorni, ha già provveduto alla pulizia straordinaria dei cimiteri ed alla collocazione di bagni chimici.

L'ingresso contemporaneo alle auto per soggetti in possesso di tagliando disabili potrà essere consentito nel limite massimo di:

- 10 auto per il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli

- 5 auto per il Cimitero di Santa Maria di Gesù

- mentre al cimitero Cappuccini non è autorizzato l’ingresso di auto.

Il sistema di prenotazione on line sarà improntato ad una divisione per fasce orarie, una facilità di accesso e in un limite massimo di prenotazioni funzionale al rispetto dei divieto di assembramento. Tramite una divisione in aree, il numero complessivo degli accessi a Santa Maria dei Rotoli sarà superiore a quello della fase successiva al lockdown di marzo.

Gli orari di ingresso saranno consentiti per tutti i giorno della settimana dalle ore 7.30 alle ore 15.30 con uscita alle ore 16.00. I visitatori, in applicazione della normativa di prevenzione Covid-19, dovranno utilizzare adeguate protezioni delle vie respiratorie.

"La commemorazione dei defunti - ha sottolineato il sindaco - è fortemente sentita nella nostra comunità e per questo abbiamo voluto organizzare quanto possibile perché l'accesso ai cimiteri cittadini fosse agevole, pur nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19 che restano in questo delicato momento prioritarie. Desidero ringraziare il personale, la Sispi e la Reset per aver compreso la necessità di uno sforzo che permetta di garantire l'apertura quanto più frequente e sicura possibile".

