Saverio Romano: "I padiglioni della Fiera del Mediterraneo vengano adibiti a reparti Covid"

"I dati che ogni giorno, purtroppo, registriamo sull’aumento dei contagi da Coronavirus impongono misure emergenziali", ha detto Saverio Romano, leader di Cantiere popolare.

"Diventa essenziale poter offrire un’assistenza adeguata ai malati che necessitano di cure - ha proseguito -. Occorre anche considerare i disagi subiti dai pazienti ricoverati nei nostri ospedali per altre patologie. Proprio per questo, ritengo che i padiglioni della Fiera del Mediterraneo - in un’area di oltre 80 mila metri quadri - possano essere una risorsa utile come reparti Covid con posti letto per la terapia intensiva".

"Comune di Palermo e Regione Siciliana raggiungano un’intesa sulle modalità e sui tempi - conclude - per dotare la struttura dei macchinari e del personale necessari al raggiungimento dell’importante obiettivo".

© Riproduzione riservata