Partinico, nasconde 10 chili di marijuana in casa e in giardino: arrestato

B.C., 45enne operaio di Partinico, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Borgetto coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle Forze dell’ordine, hanno fermato per un controllo di routine l’uomo a bordo del suo furgoncino, in piazza Duomo a Partinico. Gli sono stati trovati più di 300 grammi di marijuana.

A quel punto, hanno esteso la perquisizione anche nell’abitazione del 45enne, in contrada Pollastra, e hanno scoperto altri 10 chili di marijuana nascosti in casa, in giardino e nelle pertinenze. La droga è stata sequestrata e verrà inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale per le operazioni di rito.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida.

