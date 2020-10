Palermo, il presidente della Rap Giuseppe Norata indagato per disastro ambientale

Il presidente della Rap Giuseppe Norata è indagato per disastro ambientale. L’avviso di garanzia è giunto dopo una ispezione a Bellolampo dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe). I militari hanno verificato la presenza di una enorme quantità di rifiuti (si parla di decine di tonnellate) depositati nel piazzale della discarica palermitana e dunque in un posto non autorizzato.

La notizia, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è confermata dallo stesso Norata che spiega come non ci sia stata un’alternativa possibile, se non quella di lasciare marcire i rifiuti lungo le strade di Palermo: "Ho preferito ammassare l’immondizia sul piazzale di Bellolampo che sommergere la città di rifiuti. È questa la mia colpa".

Nel verbale redatto giovedì mattina dopo le ispezioni dai carabinieri si parla di "gestione impropria dei rifiuti di Bellolampo, con accumulo di immondizia sui piazzali che non presentano caratteristiche di piattaforme isolate". L’azienda fa sapere che non ci sarà uno stop alla raccolta.

