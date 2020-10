Souvenir "mafiosi" esposti nei negozi di Palermo, l'indignazione di Rita Dalla Chiesa

Passeggiando per le vie del centro storico di Palermo è possibile vedere tra i souvenir raffiguranti le bellezze della Sicilia anche alcuni con espliciti riferimenti alla mafia come ad esempio "La famiglia mafiusa a passeggio" o ancora la trinacria con raffigurato "Il padrino" o statuette che rappresentano "U mafiusu" e "A mafiusa". Oggetti sicuramente di poco gusto e che provocano indignazione.

A denunciare ciò, ieri, sui social, Rita Dalla Chiesa, figlia di Carlo Alberto, ucciso proprio a Palermo dalla mafia. "Finché nei negozi di #Palermo si troveranno questi souvenir per accogliere i turisti... difficilmente avranno spazio le imprese “pulite", scrive in un post su Facebook, pubblicando anche le foto dei souvenir in questione.

