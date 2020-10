Coronavirus, al "Luigi Capuana" lo screening nelle scuole di Palermo. Nuovi positivi in uffici comunali

Il controllo rapido e collettivo tra le scuole è cominciato questa mattina, su indicazione dell'amministrazione comunale, dall'Istituto comprensivo "Luigi Capuana" e proseguirà nelle prossime settimane in tante altre istituzioni scolastiche.

“Questa misura sanitaria di prevenzione che prende in esame la comunità scolastica – dichiara il sindaco, Leoluca Orlando – è sicuramente un fatto positivo e tanto più importante poiché gli accertamenti sono specificamente rivolti a situazioni nelle quali è assicurato il rispetto rigoroso delle regole di distanziamento.

Di fronte al numero crescente di contagi in città che desta sempre maggiori preoccupazioni, e alla paura che attanaglia tante famiglie, valutare l'incidenza del virus nella popolazione scolastica non può che restituire fiducia e serenità ai genitori.

Le autorità sanitarie in collaborazione con il mondo scolastico proseguiranno in questa importante iniziativa.

Voglio soprattutto ringraziare ragazze e ragazzi che oggi, e nelle prossime giornate, si stanno sottoponendo all'esame e che rappresentano un esempio virtuoso di responsabilità, compostezza e collaborazione".

Intanto, nuovi casi di positività a Palermo: poiché una dipendente in servizio presso la Postazione Decentrata Borgo Nuovo di Largo Pozzillo 7, ha comunicato che un componente del proprio nucleo familiare è risultato positivo al virus Covid-19, è stata disposta in via cautelativa dal prossimo lunedì e fino a nuova comunicazione la chiusura della postazione decentrata Borgo Nuovo di Largo Pozzillo e dello sportello polifunzionale della V circoscrizione per la sanificazione dei locali.

Il personale è stato posto in lavoro agile.

