Palermo, torna l'acqua nella zona nord ma nei prossimi giorni servirà un altro intervento

Torna l'acqua nella zona Nord di Palermo dopo he era rimasta a secco a seguito di un guasto ad una tubazione. L’Amap ha comunicato che ieri sera sono terminati i lavori per la riparazione della tubazione di alimentazione della zona Nord della Città di Palermo servita dal Serbatoio Petrazzi Basso.

"Si tratta di una riparazione provvisoria - si legge nella nota - effettuata in emergenza per consentire di ripristinare al più presto l’erogazione idrica alle utenze. Data la complessità dell’intervento la riparazione definitiva sarà eseguita nei prossimi giorni. Durante la fase di riempimento della rete, potrebbero verificarsi temporanei aumenti della torbidità dell’acqua che tenderanno a risolversi in breve tempo".

Sul caso interviene il sindaco Leoluca Orlando: "Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento ed apprezzamento per l'Amap, i suoi tecnici ed i suoi operai che da ieri pomeriggio hanno lavorato senza sosta fino a stamattina per ripristinare l'erogazione idrica in città. In attesa che siano accertate le responsabilità di quanto accaduto e che si programmi un intervento di riparazione definitiva della condotta, il lavoro delle maestranze di Amap ha permesso di limitare al massimo possibile i disagi ai cittadini che già in queste ore hanno nuovamente l'acqua corrente".

