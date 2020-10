Palermo, due detenuti morti in carcere nel giro di poche ore: indagini

Due detenuti sono morti a distanza di 24 ore nel carcere Pagliarelli di Palermo. La Procura ha disposto l’'autopsia per entrambi. Si tratta di due palermitani di 38 e 48 anni, il primo deceduto ieri mattina, nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale in servizio nell’istituto penitenziario; il secondo si sarebbe sentito male ieri sera, mentre era nella sua cella. Portato in ospedale, è deceduto questa mattina.

Secondo i primi accertamenti, per entrambi la morte potrebbe essere stata causata da infarto, ma per avere una conferma bisognerà attendere l’esito degli esami autoptici che verranno eseguiti all’Istituto di medicina legale del Policlinico.

© Riproduzione riservata