Covid 19, positivi altri due avvocati del foro di Palermo

Due avvocati del foro di Palermo sono risultati positivi al coronavirus e si aggiungono ad altri casi di contagio tra i legali. Lo rende noto il sindacato Uilpa, che ha scritto una lettera ai vertici dell’amministrazione giudiziaria del capoluogo siciliano per "sollecitare la piena applicazione delle disposizioni governative e ministeriali in materia di lavoro da remoto e contrasto alla diffusione del Covid 19".

"La curva dei contagi da Covid 19 - afferma Alfonso Farruggia, segretario generale della Uil Pubblica Sicilia - cresce a livelli esponenziali. Una situazione complessivamente preoccupante che ha giustamente indotto l’esecutivo a mettere in atto ulteriori restrizioni sia in ambito lavorativo che sociale e, nello specifico, il lavoro da remoto è previsto, nella pubblica amministrazione, con misure che sono state definite con un innalzamento compreso tra un minimo del 50% fino a un massimo del 70%, una novità che accogliamo favorevolmente, anche in considerazione dei recenti casi di contagio al Covid-19 verificatisi all’interno della cittadella giudiziaria".

© Riproduzione riservata