Coronavirus, vietato fermarsi nel centro storico di Palermo: arriva la stretta per la movida

Da domani a Palermo non ci si potrà fermare nel centro storico. È il provvedimento che a breve verrà firmato per limitare i rischi degli assembramenti per la movida. Ieri in prefettura, come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si è svolta una nuova riunione tra Comune, Asp e protezione civile e oggi si terrà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, con la presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine, che avrà ufficialmente il compito di approvare le misure di controllo.

Non ci sarà una chiusura delle zone della movida ma il divieto di stazionare in strada o nelle piazze dalle 21 e sino alle 5 della mattina successiva. Le zone coinvolte dovrebbero essere anche Politeama e Libertà. Non è chiaro, però, se il divieto di stazionamento debba valere per i gruppi soltanto oppure anche per i singoli e se riguarda solo i week-end o ogni sera della settimana.

