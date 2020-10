Coronavirus, sequestrate in una farmacia di Palermo mascherine Ffp2 non a norma

Mascherine non a norma scoperte e sequestrate dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano presso una farmacia in via Libertà.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto un sito web, riconducibile alla farmacia del centro, dove venivano pubblicizzati dispositivi di protezione individuale recanti la dicitura FFP2 ma con marcatura CE non conforme alla normativa vigente in quanto rilasciata da un ente non autorizzato.

I militari hanno così sequestrato 58 mascherine e denunciato alla locale Procura della Repubblica il titolare della farmacia per contraffazione e frode in commercio.

