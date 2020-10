È stata gravemente danneggiata da una ditta privata una conduttura all'incrocio tra una parallela della circonvallazione e via Konrad Roentgen. Per evitare un possibile danneggiamento, l'Amap aveva fornito informazioni sul posizionamento e la profondità della conduttura. Sono in corso le verifiche dei tecnici per capire l'entità del danno. Si temono disagi per la zona nord della città.

