Coronavirus, controlli e multe nei locali di Palermo: 10 titolari sanzionati

Proseguono i controlli dei carabinieri di Palermo in tutto il tessuto cittadino per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica in applicazione delle norme emanate recentemente.

Numerosi gli esercizi pubblici controllati nelle scorse ore. In diversi casi sono scattate le sanzioni e le segnalazioni all’autorità amministrativa: nello specifico sono stati oltre 160 gli esercizi pubblici controllati e 10 i titolari di attività o esercizi sanzionati.

Tra le violazioni maggiormente riscontrate: la mancanza del registro degli avventori e l’omissione del cartello recante la capienza massima del locale, mentre nel caso di un market etnico del centro si è rilevata la vendita di alcolici oltre l’orario consentito che ha fatto scattare la contestuale chiusura per 5 giorni.

Medesima sanzione è stata irrogata ad un bar del quartiere Bonagia che non rispettava l’orario di chiusura. Inoltre, nei pressi del mercato storico della Vucciria, una panineria è risultata totalmente sprovvista di Scia e oltre alle sanzioni specifiche di oltre 6000 euro, nonché quelle per il mancato rispetto della normativa di contrato al Covid-19, è stata chiusa e segnalata all’autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.

© Riproduzione riservata