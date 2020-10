Carini, sequestrati oltre 100 articoli di cartoleria non conformi

I finanzieri della Tenenza di Carini, nel Palermitano, hanno individuato, durante un'attività di controllo economico del territorio, quattro cartolibrerie - due a Carini, una a Capaci ed una ad Isola delle Femmine - in cui erano posti in vendita prodotti di varia tipologia e provenienza privi dei requisiti di conformità alle normative europee e nazionali sulla sicurezza.

L’approfondimento dei controlli ha permesso ai militari operanti di rinvenire e sottoporre a sequestro amministrativo 104 prodotti per la scuola e per il tempo libero, tra cui album da colorare, matite, zaini, slime, temperamatite, borracce termiche e puzzle, non conformi agli standard qualitativi previsti dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), quindi pericolose per la salute dei più piccoli.

Il sequestro della merce ha anche comportato, a carico di ogni commerciante, sanzioni di tipo amministrativo sino ad un massimo di 25 mila euro.

© Riproduzione riservata