Coronavirus, positivo il neo sindaco di Misilmeri Rizzolo: tamponi per consiglieri e assessori

Positivo al Coronavirus il neo sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo. Il primo cittadino ieri ha eseguito un tampone all'ospedale Cervello e in serata è arrivato il risultato. L'esito del test obbliga alla chiusura del Comune già da oggi.

Ma non solo. L'Asp adesso eseguirà i tamponi a tutti i consiglieri comunali, gli assessori della giunta e dipendenti comunali con cui il sindaco è venuto a contatto. Lo stesso Rizzolo ha reso noto la sua positività: "Ho appreso da pochi minuti di essere positivo al Covid 19 - ha detto il sindaco - Per senso di responsabilità non potevo che comunicarvelo immediatamente. Sto bene, ho soltanto una semplice faringite, continuerò a lavorare da casa e a monitorare tutta la situazione Comune , sia dal punto di vista amministrativo, che per tutte le problematiche Covid. Ho già informato il distretto sanitario di Misilmeri".

