Palermo, è morto il dj Lello Sanfilippo editore di Radio Time

Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo: è morto a Palermo Lello Sanfilippo. Conosciutissimo dj di Radio Time negli anni Ottanta e Novanta, animatore e scopritore di talenti, era nato il 7 luglio 1963. Tra le sue principali scoperte: la cantante Giulia Pastorello, entrata a fare parte del cast di "Amici" di Maria De Filippi.

Lello Sanfilippo è stato editore prima di Radio Time e poi di Radio Studio Sicar, dove è stato soprannominato simpaticamente "Il boss". Sul profilo del sito di Radio Time si definiva lungimirante, stakanovista e scriveva: "Amo dedicarmi e curare una delle più grandi passioni della mia vita, la radio… Ancora oggi, dopo tanto tempo riesco a tenere al top una grande azienda: Radio Time.

Nel 2013 venne coinvolto in un brutto incidente stradale in via Pietro Nenni con il suo scooter: rimediò un grave trauma cranico con versamento. Poi Sanfilippo pian pianino si riprese.

Oggi, invece, Palermo e non solo, lo piange. Il dj è stato stroncato da un infarto.

