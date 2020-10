Coronavirus, violano le norme: multati i gestori di 5 locali a Palermo

I vigili urbani hanno chiuso cinque locali tra via Candelai e piazza Sant'Onofrio per violazione delle norme anti Covid. Nei locali di via Candelai gli avventori consumavano dopo le 21 in piedi all’interno dei pub. I gestori sono stati multati di 400 euro ciascuno e le attività sottoposte a sequestro per 5 giorni.

In piazza Sant'Onofrio un ristorante non ha rispettato la chiusura a mezzanotte. I clienti non rispettavano, inoltre, le regole sul distanziamento. il gestore è stato multato con 400 euro di contravvenzione.

