Coronavirus, positivo dipendente Reset a Palermo: chiusa la palestra Sperone

Due casi di coronavirus e due strutture chiuse a Palermo. Un dipendente Reset in servizio presso la palestra Sperone è risultato positivo. La struttura è stata quindi chiusa questa mattina in via precauzionale. I locali, come da protocollo, sono stati avviati alla sanificazione.

Chiusi oggi anche gli uffici del Polo tecnico del Comune di Palermo. Un dipendente in servizio presso la struttura di via Ausonia è risultato positivo al Covid-19. Oggi la sanificazione dei locali.

