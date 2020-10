Coronavirus, movida sottotono a Palermo: poca gente in giro, controlli e locali chiusi

Movida sottotono a Palermo dopo le misure anti Coronavirus. Ieri sera in via La Lumia, intorno alle 21, non si vedeva nessuno in piedi se non qualche gruppetto di adolescenti. Pochissima gente in giro, come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, e se arrivava qualcuno per parlare con amici seduti a un tavolo, ecco che irrompeva una cameriera ad avvertire quella stessa persona a sedersi o ad allontanarsi, anche se indossava la mascherina. Alcuni locali in via La Lumia hanno preferito non aprire.

Alla Vucciria, invece, già venerdì sera pattuglie della guardia di finanza e della polizia controllavano l’area davanti a uno degli storici locali della movida, la Taverna azzurra, sia per evitare gli assembramenti che per fare rispettare la chiusura dell'attività (che non ha posti a sedere) entro le 21. Molte persone, intanto, come affermano alcuni gestori di locali, stanno cominciando a cambiare un po’ le abitudini e a presentarsi per l’aperitivo prima, magari già intorno alle 19.

