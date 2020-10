Coronavirus, crescono i casi nel Palermitano: tre positivi a Capaci e Termini Imerese

Crescono ancora i casi di coronavirus in provincia di Palermo. Contagi in aumento anche a Capaci e Termini Imerese. Nel primo comune, dopo il contagio di un'insegnante, è stata chiusa la scuola "Alcide De Gasperi".

A comunicarlo è stato il sindaco Pietro Puccio: “È stata disposta la chiusura immediata e temporanea del plesso scolastico della direzione didattica “A. De Gasperi”, per consentire l’espletamento di un completo servizio di sanificazione dell’edificio che si trova in corso Isola delle Femmine, in attuazione delle misure di prevenzione anti COVID-19, ai sensi del D.P.C.M. dell’08.03.20. Tale intervento - comunica - si è reso necessario, a seguito della comunicazione di stamattina, avvenuta via pec, con cui il dirigente scolastico ha informato di avere ricevuto la notizia della positività al COVID-19 da parte di una docente del plesso, che risulta non essere residente a Capaci, al fine di evitare il rischio dell’insorgenza di un potenziale focolaio di infezione presso il suddetto plesso tra la popolazione scolastica e, di riflesso, tra i residenti nel territorio comunale. Il plesso in questione, riaprirà regolarmente a partire dalla mattina di mercoledì prossimo, 21 ottobre”.

Con quest'ultimo caso sale a quota 6 il totale dei casi nel paese del Palermitano. Invece a Termini Imerese, nel reparto di medicina dell’ospedale "Cimino" altri due pazienti sono risultati positivi e restano in attesa di essere ricoverati in un reparto Covid, dopo che nei giorni scorsi tre operatori e due pazienti erano risultati positivi.

