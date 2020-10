Palermo, sempre emergenza ai Rotoli: ci sono 523 bare in attesa di sepoltura

Sempre emergenza al cimitero dei Rotoli a Palermo: adesso ci sono 523 bare da seppellire che, come riporta Anna Cane in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, giacciono a terra in sala Bonanno e nei gazebo allestiti all’interno del cimitero.

Le promesse del sindaco Leoluca Orlando che, dopo le dimissioni dell’assessore Roberto D’Agostino ha assunto la delega ai Servizi cimiteriali, non sono ancora state mantenute. Aveva detto che nel giro di qualche settimana il deposito si sarebbe dovuto svuotare ed invece non è stato così. Il Comune ha cercato ugualmente di snellire le pratiche burocratiche per accelerare i tempi delle attività lavorative ma ad oggi i risultati sperati non sono ancora arrivati.

