Influenza, a Palermo sabato apertura straordinaria dei centri di vaccinazione per i bambini

Apertura straordinaria dei centri di vaccinazione nelle giornate di sabato per consentire la vaccinazione antinfluenzale dei bambini. Lo rende noto l’Asp di Palermo, sottolineando in una nota che, a partire da domani ci si potrà recare direttamente negli ambulatori Pietratagliata, Pallavacino e Settecannoli, dalle 8.30 alle 13.30, per la somministrazione del vaccino ai soggetti in età pediatrica. Stesse modalità, strutture ed orari anche nelle successive giornate di sabato dei mesi di ottobre e novembre, giornate, pertanto, dedicate esclusivamente alla vaccinazione dei bambini.

Per gli adulti, i cui medici di famiglia non hanno aderito alla campagna, saranno a disposizione da lunedì prossimo, le seguenti strutture Centro di vaccinazione, giornate e orari di ricevimento:

Turrisi Colonna martedì e giovedì 14,30-18,30; Arcoleo lunedì e mercoledì 14,30-18,30; Settecannoli lunedì, mercoledì e venerdì 14,30-18,30; Pietratagliata lunedì e mercoledì 14,30-18,30; Casa del sole lunedì e mercoledì 14,30-18,30; Arenella lunedì e mercoledì 14,30-18,30; Pallavicino lunedì e mercoledì 14,30-18,30; Via Carmelo Onorato dal lunedì al sabato 9,00-13,30.

L'offerta è gratuita, per tutte le persone di età pari o superiore a 60 anni, cui sarà sufficiente accedere ai Centri muniti di un documento di riconoscimento.

Sarà possibile praticare gratuitamente, per i soggetti a rischio, anche la vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione per il "fuoco di Sant'Antonio" (vaccinazione anti Herpes Zoster). L'Asp di Palermo, "con un notevole sforzo organizzativo e al fine di favorire l’aumento delle coperture vaccinali", fanno sapere dall’Azienda provinciale, ha provveduto, anche per questa campagna, alla domiciliazione del vaccino direttamente presso gli ambulatori dei medici di Palermo che ne hanno fatta preventiva richiesta.

"Si ricorda che nella nostra Regione - ha sottolineato il Direttore dell’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva dell’Asp di Palermo, Nicola Casuccio - l’epidemia influenzale ha inizio tra la fine di dicembre ed i primi giorni di gennaio. Le malattie da raffreddamento che si verificano prima di tale periodo non sono attribuibili, contrariamente a quanto spesso ritenuto dalla maggior parte della popolazione, al virus influenzale. Tuttavia - ha concluso Casuccio - in considerazione della pandemia da Coronavirus, la vaccinazione antinfluenzale è ancora più importante oltre che per distinguere le due infezioni, anche per proteggere le persone da una doppia infezione".

Per le informazioni sulle modalità della vaccinazione nei distretti della provincia e nei comuni afferenti alle Unità Operative Territoriali di Prevenzione, gli utenti vengono invitati a contattare gli indirizzi mail consultabili sul sito www.asppalermo.org

