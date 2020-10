Coronavirus, dipendente positiva: chiuso l'asilo Pellicano a Palermo. Un caso anche al PalaOreto

Chiuso da questa mattina l’asilo nido comunale "Pellicano", nel quartiere Bonagia, a causa del caso di Coronavirus di una dipendente della struttura. Al momento della comunicazione da parte dei familiari della dipendente, sono state applicate le procedure previste dai Protocolli anti-Covid.

Come rende noto il Comune di Palermo, è stata data immediata comunicazione al Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale e, contestualmente, il servizio educativo è stato sospeso. I genitori dei bambini che frequentano il nido sono stati avvertiti.

La struttura resterà chiusa per attivare la procedura di sanificazione. Il personale è in smart working, in attesa che l’Asp attivi le procedure previste per la riapertura.

Un caso di positività al Covid-19 anche al PalaOreto di Palermo. La struttura è stata chiusa per effettuare la sanificazione della struttura. Le attività, fa sapere il Comune di Palermo, riprenderanno al rilascio del necessario nulla osta dell’Asp competente in materia.

Intanto, in provincia, il parroco della chiesa Maria SS. Delle Grazie di Villagrazia di Carini, Don Angelo Inzerillo, ha comunicato che due sacerdoti della parrocchia San Giuseppe sono positivi anche se asintmatici.

Un caso positivo anche nel centro di riabilitazione per disabili Villa Nave a Palermo. Un operatore sanitario dell’istituto convenzionato con l’Asp di Palermo è risultato positivo al Covid19. È scattato il protocollo: il centro, nella zona di Calatafimi, è frequentato da tanti bimbi disabili.

Gli utenti sono stati contattati e l’Asp ha iniziato le operazioni di tracciamento dei contatti. Sono 40 i soggetti identificati che potrebbero essere venuti a contatto con l'operatore: per loro è previsto un tampone tra due giorni. Dopo l'esito dei test si capirà quando riaprire. Nel frattempo si è proceduto alla sanificazione dei locali.

