Coronavirus, a Palermo niente Capodanno in piazza e mercatini di Natale

Non ci sarà la festa di Capodanno in piazza, niente mercatini di Natale e fiera dei morti. Il Comune di Palermo annulla tutte le iniziative e le manifestazioni che organizza ogni anno per evitare eventuali assembramenti.

Coi soldi risparmiati, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, si farà un bando rivolto a privati per l'organizzazione di iniziative di carattere ricreativo e culturale diffuse sul territorio comunale.

Nel frattempo, a fine settimana, arriva un aggiornamento dell'ordinanza contro la movida che impone il divieto di vendita di alcolici ogni giorno dalle 21 alle 6 del giorno successivo da parte di supermercati, negozi cosiddetti di vicinato. Il divieto naturalmente vale anche per pub, bar, ristoranti e pizzerie a meno che i clienti non consumino al tavolo.

