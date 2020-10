Coronavirus, trenta ricoverati all'ospedale di Partinico: primi posti già quasi esauriti

Sono 27 i pazienti positivi ricoverati nell’ospedale Civico a Partinico e 3 in terapia intensiva. In poco più di 24 ore i primi 34 posti messi a disposizione dall’Asp di Palermo stanno già per essere esauriti.

Tra le strutture individuate come Covid Hospital c'è il nosocomio di Petralia Sottana «Madonna dell’Alto», dove saranno allestiti 100 posti letto. «Al momento la situazione è sotto controllo - dice Renato Costa, commissario regionale per l’emergenza Covid - Dobbiamo farci trovare pronti. L’ospedale di Petralia in quest’ottica verrà riqualificato e potenziato e potrà ospitare i pazienti lasciando aperte diverse specialità».

