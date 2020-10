Coronavirus, caso di positività nella palestra San Ciro a Palermo e a Palazzo Comitini

Ancora casi di Coronavirus a Palermo e luoghi chiusi per le sanificazioni: a seguito di un caso accertato di positività al Covid-19, infatti, la palestra San Ciro a Palermo è stata chiusa per effettuare la sanificazione della struttura. Le attività riprenderanno al rilascio del necessario nulla osta dell'Asp competente in materia.

Scoperto un caso di Covid anche a Palazzo Comitini, a Palermo. La sigla dell’accordo su #iocomprosiciliano, prevista nella sede dell’ex Provincia, si è trasferita a Palazzo Orleans.

E dopo un caso accertato di positività presso la portineria dei Cantieri culturali in via Paolo Gili, è stata disposta la chiusura e la sanificazione di locali della portineria e della palazzina uffici, e il personale è stato posto in modalità "lavoro agile". Gli enti concessionari degli spazi, in cui vengono svolte attività a vario titolo, procederanno in autonomia alle attività di sanificazione e igienizzazione dei locali per la riapertura degli stessi.

Dalla giornata di domani il servizio portineria sarà svolto volontariamente secondo i consueti orari da personale della Protezione Civile e pertanto le attività programmate negli orari di apertura della portineria (07.30/18.30) proseguiranno regolarmente.

Crescono dunque i casi di Coronavirus in Sicilia. È di ieri sera la notizia della positività di una insegnante della scuola media 'Luigi Capuana' di via del Fervore, a Palermo, dopo aver fatto il tampone in un laboratorio d’analisi. Dopo alcuni giorni di febbre, la professoressa ha deciso di sottoporsi all’esame e oggi ha ricevuto l’esito.

Il dirigente scolastico, Salvatore Amata, sabato scorso aveva diffuso una circolare al personale scolastico, al direttore dei servizi amministrativi, al presidente del consiglio d’istituto e all’ufficio scolastico regionale per comunicare la "sospensione delle attività didattiche per sanificazione straordinaria e urgente". L’intervento di sanificazione è stato programmato per oggi e l’istituto riaprirà già mercoledì.

