Palermo, montagne di rifiuti dal Politeama al Villaggio Santa Rosalia e la città diventa una discarica

Rifiuti abbandonati ovunque a Palermo: davanti alle scuole, alle chiese, agli ospedali, davanti alle case dei cittadini e anche di fronte la prefettura, dove sul marciapiede, sono stati abbandonati pure dei servizi igienici.

I residenti guardano desolati e quasi rassegnati i cumuli di spazzatura che crescono di giorno in giorno. Davanti alla scuola Colozza-Bonfiglio in via Gaetano Mosca, la discarica è perenne. "Anche quando la Rap passa a pulire – dice il residente, Giuseppe Marino, in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola – il giorno dopo la discarica si riforma. I bambini che vanno a scuola, ogni giorno passano in mezzo a tutto questo. Rischiano di contrarre infezioni perché chissà quanti topi e altro c’è sotto questa montagna di immondizia".

"Sono stanco di vedere continuamente queste discariche davanti casa mia – dice invece Stefano Tagliavia, da 40 anni residente in via Vincenzo Barone al Villaggio Santa Rosalia -. Abbiamo anche appeso un cartello dove pregavamo la gente di non gettare i rifiuti ma si sono portati via pure il cartello". In via Nina Siciliana, angolo via Perpignano, la carreggiata si è addirittura ristretta per la quantità di ingombranti abbandonati in strada.

