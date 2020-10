Coronavirus, alunni con Covid al "Galilei": "Tamponi rapidi in caso di positività"

"Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha avuto, già, continue interlocuzioni con l’Istituto Galilei nell’insorgenza di precedenti casi. Le interlocuzioni sono state costanti anche con il medico competente del Liceo, pure nella giornata di ieri, sabato 10 ottobre, allorquando è stata resa nota un’altra positività. L’Istituto è stato edotto sulle procedure da applicare e sui protocolli da rispettare. Con il medico competente, nella giornata di ieri, sabato, erano state, inoltre, condivise le misure da adottare nell’immediatezza. Il protocollo prevede isolamento e tamponi a fine quarantena. Ciononostante, l’Asp ha in animo di adottare misure straordinarie, sottoponendo a tampone rapido nel più breve tempo possibile, studenti e professori di tutte quelle scuole che hanno registrato casi positivi". Lo precisa in una nota L’Asp di Palermo in riferimento all’Adozione di misure urgenti di tutela sanitaria - Emergenza COVID-19 adottate dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo.

