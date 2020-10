Palermo, padre e figlio tredicenne positivi al Coronavirus: classe in isolamento

Un ragazzino di 13 anni assieme al padre sono positivi al Covid-19. Il ragazzino frequentata la terza media dell’Istituto Tisia D’Imera di Termini Imerese. Giovedì 8 ottobre tornando da scuola il ragazzino ha iniziato a stare male. Subito dopo anche il papà. Entrambi con mal di testa e febbre. La mamma capisce subito la situazione e porta marito e figlio in un centro privato di analisi.

Ieri i risultati dei tamponi: entrambi positivi. A questo punto la mamma avverte immediatamente la direzione scolastica per cautelare i compagnetti del figlio sottolineando che sia il tredicenne che l’altra figlia di undici anni hanno frequentato la scuola. La bambina è in attesa che l’Asp faccia il tampone presso il domicilio perché adesso tutta la famiglia è in quarantena.

“Al primo sintomo andate a fare i tamponi -ha detto la mamma al telefono- mio figlio è tornato da scuola con mal di testa e vertigini. Adesso ha la febbre. Aspettiamo che l’Asp venga a fare tamponi a me e alla bambina”. “Noi adesso siamo chiusi in casa -spero che non ci lascino da soli perché abbiamo bisogno nei giorni a venire di tutto il necessario per vivere”.

Intanto in merito all’Istituto scolastico la classe del tredicenne sarà messa in isolamento fiduciario. La classe seconda media invece, dove la sorellina ha frequentato fino a giovedì è in attesa del risultato del tampone.

© Riproduzione riservata