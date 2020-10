Crack nascosto in bocca: arrestato uno spacciatore allo Sperone

Nascondeva il crack in bocca. Un 27enne pregiudicato, spacciatore palermitano dello “Sperone”, è finito in arresto. L'operazione degli uomini del commissariato Brancaccio, che hanno effettuato un blitz.

I poliziotti hanno incrociato il pregiudicato e lo hanno sottoposto ad un controllo, proprio quando questi stava cercando di allontanarsi dalla zona a bordo di una bicicletta elettrica. Il ventisettenne, dopo aver riconosciuto i poliziotti, non aveva fatto in tempo ad allontanarsi ma era riuscito a nascondere in bocca due dosi di crack, destinate in origine al mercato dello spaccio “al minuto”. Gli agenti hanno impiegato poco per capire quale fosse il motivo che impediva all’uomo di rispondere alle loro domande durante il controllo e si sono adoperati perché il malvivente espellesse subito la droga.

Addosso gli è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 170 euro, ritenuta provento di spaccio. Un box nella disponibilità del 27enne, per altro allocato a pochi metri dal luogo del controllo, è ritenuto dagli agenti la possibile base operativa dello spaccio, che il malvivente era solito praticare in zona, secondo le risultanze degli agenti. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

