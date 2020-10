Coronavirus, maestra positiva a Termini Imerese: una classe in quarantena

Una maestra della sezione infanzia della scuola Luigi Pirandello è risultata positiva al Coronavirus. La conferma è arrivata dopo la positività del tampone laringofaringeo. L’insegnante da giorno 1 ottobre però non ha prestato servizio presso l’Istituto (che si trovava chiuso perché seggio elettorale).

La maestra inoltre, in questi giorni si trovava in quarantena presso la sua abitazione perché un componente familiare era risultato positivo al Covid-19. La scuola attenendosi alle direttive per l’emergenza Covid ha stabilito che la classe dove presta servizio l’insegnante sarà sottoposta a quarantena obbligatoria. I bambini dunque, rimarranno in isolamento fiduciario fino al 22 ottobre. Per tutte le altre classi dell’Istituto Luigi Pirandello le lezioni si svolgeranno in maniera regolare.

