Palermo, ferisce il compagno della ex con l'accetta: fermato a Borgo Nuovo

Ha ferito ad un braccio il convivente della ex compagna a colpi di accetta. I carabinieri hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 40 anni, Salvatore Castigliola, in un distributore Eni di Borgo Nuovo a Palermo.

L'aggressore è stato rintracciato poco dopo dai militari dell'arma, ancora con l'accetta in mano sporca di sangue. Il ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Villa Sofia.

Secondo i militari Castigliola avrebbe colpito tre volte al braccio Michele Migliarba, 54 anni, nuovo compagno della ex. La vittima una volta ferita ha cercato riparo nel distributore Eni in via Leonardo Da Vinci.

