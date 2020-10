Coronavirus, 33 in isolamento a Lascari. Il sindaco: "Verso chiusura totale"

Va a votare ma scopre di essere positivo. È allarme a Lascari dove 33 persone sono finite in isolamento domiciliare e due invece sono sotto osservazione. Situazione che ha spinto il neosindaco Franco Schittino a predisporre un'ordinanza, in corso di definizione, con la quale verranno disposte misure "drastiche" di contenimento del coronavirus.

"Considerati gli ultimi sviluppi sui contagi accertati per nostri concittadini e nella impossibilità di procedere all’isolamento domiciliare selettivo, si sta provvedendo, con apposita ordinanza sindacale - ha scritto Schettino su Facebook -, a misure drastiche di contenimento del contagio con la chiusura di attività commerciali, studi professionali e delle scuole, con le modalità già sperimentate nel passato periodo emergenziale".

"Stiamo predisponendo - si legge ancora nel post - altresì, attraverso il distretto sanitario, l’effettuazione su vasta scala e su base volontaria (tranne i casi con positività accertata) di tamponi la cui data e luogo di effettuazione saranno a breve comunicati. Si ricorda che è inutile effettuare i tamponi in maniera immediata in quanto risulterebbero non attendibili".

Per eventuali segnalazioni e/o richieste di approvvigionamento di farmaci ed alimenti, occorre chiamare i numeri 0921/427002 - 320/7413728.

