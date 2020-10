Coronavirus: a Palermo raffica di contagi nelle scuole, si allargano i focolai in provincia

I contagi da Coronavirus in provincia di Palermo continuano a salire e a preoccupare è l’aumento dei casi che si verificano nelle scuole. All’Istituto Don Bosco è stato segnalato un secondo studente positivo: questa volta ad essersi ammalato è, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, un alunno di una seconda. Il preside Nicola Filippone, oltre alla sanificazione dei locali, ha disposto la didattica a distanza per le due classi.

In isolamento anche gli alunni di due quarte elementari del plesso Basile di Borgo Nuovo dell’Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" perché un compagno è risultato positivo e un caso è stato segnalato anche al liceo classico Meli di via Aldisio.

A Palermo si segnala anche un contagio a Villa Sofia; si tratta di un infermiere in Ortopedia. A Villafrati, zona rossa, i contagi sono saliti a 85 mentre a San Giuseppe Jato il sindaco ha comunicato che i positivi sono 38 e che in isolamento ci sono 138 cittadini.

