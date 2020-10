Avrebbe smerciato la droga tra la Spagna e Palermo in pacchi regalo, si costituisce un latitante

La sua latitanza è durata meno di 48 ore. Giuseppe Di Francesco, 31 anni, accusato di essere il capo di una banda che avrebbe smerciato droga tra la Spagna e Palermo, sgominata martedì scorso dalla Guardia di finanza, ha deciso di rientrare in Italia da Barcellona e si è costituito all’aeroporto Falcone e Borsellino per essere poi condotto in carcere.

Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Salvatore De Luca e del sostituto Bruno Brucoli, il gruppo avrebbe trafficato hashish nascondendolo in pacchi regalo (da qui la denominazione dell’operazione) che venivano inviati dalla Spagna in città.

Con l’operazione del Gico è scattato l’arresto per Alessandro Girgenti, Gerardo Romano, Filippo Miranda e Giuseppe Lo Coco. Un’ordinanza di custodia cautelare era stata emessa anche per Di Francesco, risultato però irreperibile al momento della notifica da parte degli investigatori.

