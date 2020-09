Palermo, trovate alla stazione centrale 280 chili di rame pronti per essere rubati

Decine di matasse di cavi di rame con guaina, del peso di 280 chili, sono state trovate dagli agenti della polizia ferroviaria nei pressi del muro di recinzione del deposito locomotive della stazione Palermo Centrale. Il materiale era stato rubato, ad opera di ignoti, da un locomotore in disuso e poi accatastato lungo il muro di cinta per il successivo recupero. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del reato.

Il ritrovamento durante controlli nella stazione, mirati alla prevenzione ed alla repressione di eventuali azioni illecite, ai quali hanno preso parte 19 agenti della Polfer supportati da quattro unità cinofile, antidroga ed antiesplosivo della Questura di Palermo.

I controlli sono stati coordinati dalla Sala Operativa Polfer che, grazie al sistema di videosorveglianza, ha gestito le pattuglie dislocandole nei punti più sensibili e di maggiore affluenza. Sono 123 le persone sospette identificate e decine i bagagli controllati.

Particolare attenzione è stata posta ai binari ed alle aree di parcheggio dei bus extraurbani interessati dall’arrivo e dalla partenza dei treni dei pendolari.

© Riproduzione riservata