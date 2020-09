Lutto a Montemaggiore Belsito, muore a 106 anni Santa Rizzo

Muore uno dei simboli della longevità siciliana. Santa Rizzo, 106 anni compiuti lo scorso primo giugno, si è spenta oggi a Montemaggiore Belsito, cittadina del Palermitano, nella sua casa di via Salvatore Messina dove ha sempre vissuto.

Madre di due figli, Giuseppe e Giuseppa, ha perso il marito nel 1975. La sorella Domenica, oggi ancora in vita, vanta la veneranda età di 102 anni. In molti oggi la ricordano come una donna cordiale con tutti, socievole e capace di tenere unita la famiglia di cui fanno parte anche cinque nipoti e sette pronipoti.

Credente e donna di fede, ha fatto della serenità di vita e della loquacità il punto di forza della sua quotidianità. A coloro che passando dinanzi la sua abitazione gli rivolgevano un cenno o un saluto, nonna Santa non esitava a regalare un sorriso e parole di ottimismo. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 15 nella Basilica Sant’Agata vergine e martire del suo paese natìo.

