Coronavirus, a Partinico sale il numero dei positivi: tra questi anche il senatore Mollame

Cresce di giorno in giorno il numero dei nuovi positivi al Coronavirus a Partinico. Tra questi figura anche il senatore Francesco Mollame, esponente del Movimento 5 Stelle e membro della 9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare e di quella per le questioni regionali.

L’esponente grillino ha fatto sapere di aver accusato dei mal di testa durante la chiusura della campagna elettorale in Emilia Romagna e da da martedì scorso ha deciso autonomamente di mettersi in isolamento domiciliare dopo aver accusato la febbre, associata anche a problematiche di carattere respiratorio. Il parlamentare si è già messo in contatto con l’Asp a cui ha fornito tutti i contatti avuti nei giorni scorsi.

Il parlamentare aveva presenziato il sabato precedente al sit-in davanti all’ospedale di Partinico per protestare contro i possibili tagli ai reparti e al personale in servizio, anche se come lo stesso ha ammesso ha sempre indossato la mascherina evitando abbracci e strette di mano.

"Visto il mio ruolo non posso tacere. Sin da subito mi sono messo in auto quarantena. Ho ricevuto solo adesso l’esito del tampone - dice il senatore -. Ho contattato tutte le persone con le quali mi sono incontrato in questi giorni. Ho sempre rigorosamente indossato la mascherina ed evitato assembramenti. Da quando ho avuto la febbre sono rimasto a casa e ho voluto fare subito il tampone".

