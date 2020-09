Coronavirus, docenti in isolamento al Maria Adelaide di Palermo: didattica a distanza per due settimane

Sono troppi i docenti in isolamento all'Educandato Maria Adelaide di Palermo. E tante quindi le difficoltà per organizzare le lezioni. Con una circolare la dirigente scolastica Angela Randazzo ha quindi attivato la didattica a distanza per due settimane.

"Date le difficoltà organizzative legate allo stato di isolamento di un cospicuo gruppo di docenti della Scuola secondaria di primo grado - si legge nel documento -, a partire da domani e per due settimane, da lunedì 28 settembre a sabato 10 ottobre, si procederà all’attivazione della didattica integrata a distanza per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado".

I docenti e gli alunni si collegheranno attraverso la piattaforma Google Meet. Nei giorni scorsi è stata riscontrata la positività al coronavirus su un alunno dell’istituto, il primo in città di una scuola media.

