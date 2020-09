Coronavirus, al Cervello di Palermo tutti occupati i posti in terapia intensiva

Tutti occupati i posti di terapia intensiva all’ospedale Cervello di Palermo. Da ieri sera, infatti, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, il reparto, che può disporre di otto postazioni, non può più ricevere pazienti.

Ed è motivo di allarme perchè dei tredici degenti gravi della Sicilia, ben otto sono su Palermo e fanno capo proprio al reparto diretto dal dottor Baldo Renda. Da oggi, qualora ci fosse la necessità sarebbe l’ospedale Civico, con i suoi 12 posti finalmente attrezzati, ad accogliere un nuovo degente che ha bisogno della ventilazione assistita.

L’Ismett, invece, non compare più nel piano della Regione che invece prevede di aumentare di altri otto posti la terapia intensiva del Cervello.

