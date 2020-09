L’università di Palermo ha disposto la chiusura dell’Orto botanico stasera per le forti raffiche di vento. Quindi la rassegna Una marina di libri oggi chiude in anticipo rispetto all’orario stabilito delle 24.

Si studieranno le modalità di rimborso per i biglietti già emessi. Per domani data l’allerta meteo si stabilirà alle 9 se l’Orto botanico potrà aprire oppure no.

