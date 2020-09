Coronavirus, cresce la paura in provincia di Palermo: 11 casi a San Cipirello, 77 in isolamento

Aumentano ancora i contagi nel comune di San Cipirello: sono ora 11 i positivi mentre sono 77 le persone in isolamento obbligatorio. Sono i dati che risultano dall’ultimo aggiornamento comunicato dal Comune.

Si teme, dunque, che i contagi nel piccolo paese del Palermitano possano aumentare. Per far fronte a questa vera e propria emergenza la commissione straordinaria aveva annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Per altre attività invece vi è l’ordine di chiusura, valido per 10 giorni, sempre a partire da ieri 24 settembre, oltre le ore 22. L’interdizione è valida per palestre, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse ed impianti sportivi.

Infine è stato sospeso lo svolgimento del mercato settimanale e sono vietate tutte le manifestazioni.

