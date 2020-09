Bimbo nato morto a Partinico: 12 indagati

Dodici persone, tra medici e vario personale in servizio, sono indagate dalla Procura per la morte sabato scorso di un neonato all’ospedale Civico di Partinico. L’ipotesi di reato, come riporta Michele Giuliano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è "responsabilità colposa per morte o lesione personale in ambito sanitario".

Mercoledì pomeriggio è stata effettuata l’autopsia e la salma è stata già restituita alle famiglie per la tumulazione al cimitero. Dall’esito dell'esame autoptico dipenderà il destino degli indagati, che al momento sono iscritti soltanto per atto dovuto in seguito alla denuncia della famiglia del neonato. Da accertare infatti quali sono le cause del decesso del piccolo, dato alla luce con un parto naturale già privo di vita. Per i medici si è trattato di morte per cause naturali, dovute a complicanze respiratorie.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE