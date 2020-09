Si torna a sparare allo Zen 2 a Palermo. Non risultano al momento feriti, ma una sparatoria è stata segnalata tra via Einaudi e via Ludovico Bianchini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Durante il sopralluogo i militari avrebbero trovato dei bossoli per terra. Nella zona stanno gli lavorando anche gli uomini della scientifica per cercare tracce utili per risalire agli autori della sparatoria.

