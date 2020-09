Palermo, Boccadifalco rimane senz'acqua: interruzione idrica per possibile inquinamento

Il quartiere Boccadifalco a Palermo rimane senz'acqua, almeno in alcune vie. Lo comunica l'Amap. "A causa di una probabile infiltrazione in una porzione di rete idrica nel quartiere Boccadifalco, che potrebbe rendere non idonea ad uso umano l'acqua distribuita alle abitazioni, è stata emessa una Ordinanza per l'interruzione della distribuzione nelle seguenti vie: Via S. Martino numeri dispari dal 21 al 291 e numeri pari dal 10 al 226; Via Boccadifalco numeri pari dal 116 al 124; Via Mulino; Salita Caputo; Via F.sco de Pinedo; Via G. Bruno; Via A. Ferrarin; Via Montelepre; Via Esculapio; Via San Pietro e Via Monte Cuccitello".

I tecnici di Amap hanno identificato il punto dell’infiltrazione, la riparazione della conduttura sarà avviata domattina. La ripresa della normale erogazione è prevista per venerdì.

