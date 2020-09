Partinico, bimbo nasce morto dopo il cesareo: la procura apre un'inchiesta

La procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per la morte di bimbo dopo un cesareo all'ospedale di Partinico. Per mercoledì è stata disposta l'autopsia sul corpicino del piccolo mentre alcuni medici che hanno assistito al parto sono stati iscritti al registro degli indagati. Questo per consentire lo svolgimento dell'esame autoptico.

Stando a quanto riferito dall'Asp di Palermo, la mamma 25enne si trovava ricoverata presso il nosocomio sotto osservazione. I medici hanno deciso di procedere con un parto cesareo quando il battito cardiaco del bambino si è arrestato.

La cartella clinica della donna è stata sequestrata dai carabinieri per accertare le cause del decesso del bambino. L'azienda sanitari ha precisato che "ha attivato una commissione d’indagine rischio clinico" e che "ha già effettuato un audit con gli operatori coinvolti per verificare percorsi e procedure adottate”.

