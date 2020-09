Palermo, rimossi i dissuasori "anti-bivacco" in piazza XIII vittime

Sono stati rimossi stamattina, alla presenza del vicesindaco Fabio Giambrone, degli Assessori Marino e Mattina, nonché di alcuni consiglieri comunali e cittadini, alcuni dissuasori che erano stati installati nelle panchine di piazza XIII Vittime.

A richiedere l'intervento immediato degli operai del Coime era stata la Giunta, informata solo venerdì sera dell'installazione che era stata fatta, sempre da operai comunali, a causa di un'errata interpretazione di un documento preparato da alcuni cittadini che si era inteso essere stato accolto dall'Amministrazione comunale.

Allo stesso tempo è stata convocata per la prossima settimana una riunione con i rappresentanti del comitato di cittadini che ha chiesto di poter gestire la villetta della Piazza.

"Interventi di questo tipo - ha detto il Sindaco - sono in assoluta dissonanza con lo spirito di questa Amministrazione. Con i residenti della piazza e i cittadini che hanno proposto di poter gestire quello spazio verde abbiamo già avuto diversi incontri e ci incontreremo nuovamente nei prossimi giorni, ma certamente l'idea del decoro non può collidere con il rispetto delle persone, soprattutto delle persone più fragili e indifese. Nessun provvedimento o iniziativa che sia o appaia "contro" qualcuno porterà risultati positivi per la comunità".

"Da quando l'Amministrazione si è insediata 8 anni fa, l'intervento per i senza dimora per scelta o per necessità è stato uno dei temi costanti che ha improntato la nostra azione - ha precisato -. Ne è dimostrazione, una fra le tante, la nascita di 5 poli di accoglienza diurna e notturna ed il lavoro di strada non più solo affidato a gruppi di volontari, ma divenuto parte integrante dell'attività del servizio sociale comunale. Anche in questa come in altre situazioni che si sono verificate in questi mesi, sono certo che con il dialogo e il confronto riusciremo a trovare una soluzione condivisa che terrà conto delle esigenze di tutti e di ciascuno, nel massimo rispetto delle persone".

