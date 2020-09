Palermo, la Sea Watch 4 sotto fermo amministrativo: "A rischio vite umane"

"La Sea Watch 4 è sotto fermo amministrativo a Palermo. Per 11 ore, gli ispettori hanno cercato l’ago in un pagliaio, e ancora una volta hanno trovato ragioni assurde per trattenerci": lo rende noto la stessa Ong via Twitter. "Con questo fermo arbitrario - prosegue - la guardia costiera sta deliberatamente mettendo a rischio vite umane".

"Era ciò che ci aspettavamo dopo un’ispezione - prosegue Sea Watch - il cui chiaro scopo era quello di trovare delle motivazioni pretestuose per impedirci di tornare a salvare vite. La nostra è la quinta nave umanitaria a essere fermata in 5 mesi".

Ieri mattina Sea Watch, al momento dell’ispezione, aveva anche diffuso una nota stampa assieme a Medici senza frontiere: "Non occorre attendere l’esito dell’ispezione - si legge - per ipotizzare la possibilità che la Sea-Watch 4 venga sottoposta a fermo amministrativo, con le autorità italiane che da un anno ormai utilizzano strumentalmente questi controlli tecnici per bloccare le navi umanitarie impegnate nel soccorso in mare".

